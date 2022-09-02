Köprü bariyerine çarptı! Bir aile yok oldu!

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy mevkiinde kan donduran bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünden Yozgat'a gelen Emre Akbaba idaresindeki otomobil, E-88 kara yolu Demirci köprüsü bariyerlerine çarptı.

İHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisi ile sürücü Emre Akbaba ile otomobilde bulunan Veysel Akbaba ve Niyazi Akbaba olay yerinde hayatını kaybederken H.A. ise yaralandı.