Hatay'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde başıboş köpekler kadına saldırdı. Köpeklerin saldırısı kameraya yansırken, yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 08.00 sıralarında ilçedeki Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi..png
Arazide bulunan 6 sokak köpeği, yolda yürüyen bir kadına saldırdı.
Paniğe kapılan kadın, yere düştü. Bu sırada köpeklerden bazıları kadını ısırdıktan sonra kaçtı..png
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.