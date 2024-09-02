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        Haberler Bilgi Yaşam Köpek sahiplerini ilgilendiren 7 kritik ipucu

        Köpeklerinizin sağlıklı ve uzun yaşaması için gerekli olan ipuçları nelerdir?

        Kedi veya köpek sahiplenen bireyler olarak, can dostlarımızın ihtiyaç duydukları her şeye sahip olduklarından emin olmaktan sorumluyuz. Onlarla ile ilgili olan her detaya dikkat etmeliyiz. İşte uzmanlardan köpek sahiplerini ilgilendiren 7 kritik ipucu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:00
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        • 1

          Bir köpek için tipik yaşam süresi yaklaşık 10-15 yıldır ve bazı cinsler diğerlerinden daha uzun yaşar. Peki, köpek dostlarımız için uygun ortam ve şartları sağlayabiliyor muyuz? Onlar için nelere dikkat etmeliyiz? Detaylar haberimizde...

        • 2

          1. KİLOLARINA DİKKAT EDİN

          American Kennel Club (AKC), köpeğinizin kilosunun diyet ve egzersizin bir kombinasyonuna dayandığını açıklamaktadır. Onları sağlıklı bir kiloda tutmak, kemik ve eklem sağlıkları için önemlidir ve ayrıca onlara daha iyi bir genel yaşam kalitesi sağlar. Eğer köpeğinize çok fazla atıştırmalık verirseniz veya mama kabı dolup taşarsa, kilosu bir sorun haline gelebilir.

        • 3

          2. AĞIZLARINA VE DİŞLERİNE DİKKAT EDİN

          Köpeğinizin ağzını sık sık kontrol edin ve bol bol "Aferin oğluma" ya da "Aferin kızıma" diyerek onu rahatlatın. Yavru köpeklerin 28, yetişkinlerin ise yaklaşık 42 dişi olmalıdır. Diş etlerini ve nefeslerini kontrol edin ve çok fazla plak oluşmadığından emin olun. Plakları fırçalayarak temizleyebilir ya da dişlerini temizletmek için veterinere götürebilirsiniz.

        • 4

          3. FİZİKSEL AKTİVİTELERE ÖNEM VERİN

          Tıpkı insanlar gibi köpeklerin de bolca egzersize ihtiyacı vardır. Yaşlı veya düşük enerjili köpekler için 30 dakika yeterli olurken, yüksek enerjili ırklar için iki saat gereklidir.

        • 5

          Köpeğinizi çitlerle çevrili bir bahçeye çıkarmak ya da ona bir oyun arkadaşı vermek yardımcı olur. Ancak egzersiz gereklidir çünkü metabolik sağlığı destekler, zihinsel uyarım sağlar ve obezite ile kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

        • 6

          4. ZİHİNLERİNİ AKTİF TUTUN

          Köpekler sadece fiziksel olarak yaşlanmazlar, aynı zamanda zihinsel olarak da yaşlanırlar. Onlara yeni numaralar öğreterek, onlarla şakalaşarak ve oynayarak zihinlerini aktif tutmaya yardımcı olun.

        • 7

          5. KULAKLARINI SIKLIKLA KONTROL EDİN

          Köpekler kulak akarlarına ve kulak enfeksiyonlarına yakalanabilir, bu nedenle kulaklarını sık sık kontrol ettiğinizden emin olun. Sağlıklı kulaklar pembe ve temiz olmalıdır.

        • 8

          Sarı ve kahverengimsi balmumu normaldir, ancak aşırı miktarda balmumu normal değildir. Siyah veya koyu kahverengi balmumu ya da kalıntı kümeleri fark ederseniz, ciddi bir enfeksiyonu olabilir.

        • 9

          6. VETERİNERİ NE ZAMAN ARAYACAĞINIZDAN EMİN OLUN

          American Kennel Club (AKC), veteriner ziyareti için bazı işaretler ve semptomlar önermektedir. Bu belirti veya semptomlardan herhangi birini fark ederseniz, derhal köpeğinizin veterinerine başvurun.

        • 10

          Dikkat etmeniz gereken belirtiler ise şöyle:

          On iki saatten uzun süren kusma, ishal veya aşırı idrara çıkma; bayılma, denge kaybı, sendeleme, düşme; kabızlık veya idrar yapmak için ıkınma; göz veya burun akıntısı; gözlerin veya kulakların sürekli kaşınması; gözlerden, kulaklardan, burundan veya yaralardan yoğun akıntı; öksürme veya hapşırma; nefes almada güçlük, uzun süreli nefes nefese kalma; titreme; belirgin bir sebep olmaksızın mızmızlanma; 24 saat veya daha uzun süre iştahsızlık; kilo kaybı; iştah artışı; artan huzursuzluk; aşırı uyku veya olağandışı aktivite eksikliği; topallama, vücudun bir kısmını tutma veya koruma; aşırı su içme; köpeğin diş etlerinin beyazlaması gibi belirtiler oluştuğunda derhal veterinerinizi arayın.

        • 11

          7. SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME

          Köpeklerin de bizim gibi dengeli beslenmeye ihtiyacı vardır. İhtiyaç duydukları her şeye sahip olduklarından emin olun ve onlara verdiğiniz mamayı araştırın. Hatta köpek mamanızı kendiniz de yapabilirsiniz.

        • 12

          Evcil hayvanınız için zehirli olan çikolata ve diğer yiyeceklerden kaçındığınızdan emin olun. Ayrıca, köpeğinizin beslenme ihtiyaçlarının yaşlandıkça değişeceğini unutmayın; bu nedenle değişen ihtiyaçlarına ayak uydurmaya dikkat edin.

          Kaynak: Awarenessact

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