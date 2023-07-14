DHA'nın haberine göre bu görüntüler de sosyal medyada hızla yayıldı. Kıyıya yanaşan türün ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'mavi yelken balığı' olduğu anlaşıldı. Drone kamerası ile kaydedilen başka bir görüntüde de mavi yelken balığının sığ sularda yüzdüğü görüldü.