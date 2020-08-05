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Kopaş Kozmetik, pandemi sürecinde Güneydoğu Asya pazarında bebek bakım ve kişisel hijyen ürünleriyle büyümeye devam ederken, Malezya Watsons ile münhasır bir işbirliğine giderek XO kadın serisi deodorantlarını tüketiciler ile buluşturduğunu bildirdi.

Kopaş Kozmetik CEO’su Onur Özyurt, yüksek ekonomik büyüme oranı ve nüfus artış hızıyla önemli bir tüketim ürünleri pazarı olan Güneydoğu Asya’ya, Malezya’da 2019 yılında gerçekleştirdikleri Dalin bebek bakım ürünleri lansmanı ile güçlü bir giriş yaptıklarını belirterek, "Stratejik büyüme alanı olarak belirlediğimiz Malezya’da Dalin markalı ürünlerimizi tüketicilerle perakendenin her kanalında buluştururken, şimdi de XO Kadın serisi ile raflarda yerimizi aldık. Ürünlerimizi Doğu Malezya da dahil olmak üzere tüm Watsons mağazalarında tanıtmaya başladık” dedi.

Özyurt, Güneydoğu Asya ülkelerinin tüm ürün kategorilerindeki önemine dikkat çekerek, "Bebek bakım markamıza ek olarak Malezya’da artık parfüm ve deodorant markamız XO ile de yerimizi alıyoruz. Malezya‘da bebek bakım ürünleri pazarının yüzde 10’unu, deodorant kategorisinin ise yüzde 5’ini hedefliyoruz. Güneydoğu Asya‘da Malezya, Myanmar, Vietnam, Kamboçya ve Filipinler başta olmak üzere yeni pazarlara da hızla açıldık. Faaliyetlerimizin gelişmesine paralel olarak Malezya ve Vietnam’da hem ofis hem de yerel ekip kurulumlarımızı tamamladık. 2021 yılının ilk çeyreğinde Filipinler’de de bir ofis açmayı planlıyoruz" bilgisini verdi.