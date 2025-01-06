Kopan eli saatler süren ameliyatla dikildi

Olay, 1 Aralık 2024 tarihinde Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocuk babası Nizam Acar (75), evinin önüne getirdiği fındık dallarını kesmeye başladı. Acar, bir anlık dikkatsizlik neticesinde sağ elini kullandığı şerit testereye kaptırdı. Acar’ın sağ eli, bilek kısmından koptu. Talihsiz adamın çığlığı üzerine durumu fark eden çevredekiler, Acar’ı hastaneye yetiştirdi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Acar, ameliyata alındı. El Cerrahisi Uzmanı Kutay Yılmaz ve ekibi tarafından acil ameliyata alınan Nizam Acar’ın kopan eli, zamana karşı yarışan doktorların 5 saatlik müdahalesi ile yerine dikildi. Başarılı operasyon neticesinde uzuv kaybı riskinden kurtularak sağlığına kavuşan Acar, yaklaşık 1 aylık tedavisinin ardından taburcu edildi.

REKLAM advertisement1 REKLAM 5 SAAT SÜREN AMELİYATIN ARDINDAN KOPAN ELİ YERİNE DİKİLDİ Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde El Cerrahisi Uzmanı olan Kutay Yılmaz, “1 ay önce Nizam Bey, elinden yaralanma şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Kendisi gelmeden şerit testere ile el bileği seviyesinden kesi olarak. Hızlıca ameliyatını planladık ve operasyona aldık. 5 saat süren başarılı bir ameliyat sonrasında kopan eli yerine tekrar dikildi. Hastamız yoğun bakımdan çıktıktan sonra yara bakımı ve genel durum kontrolleri yapıldı. Durum stabil olduktan sonra 15’inci gün fizik tedavisine başladık. Fizik tedavisi de başarı ile devam ediyor, artık tedavinin sonlarına yaklaşıyoruz. Tabii ki fizik tedavi daha uzun bir süre daha devam edecek. Ama şuan için her şey yolunda gidiyor ve taburcu etme aşamasındayız. Total bir kesi olduğu için sinirlerin adapte olması, kasların yeniden güçlenmesi zaman alacaktır. Hastamızın yaklaşık 6 ay veya bir seneye kadar elini tekrar tam anlamı ile aktif şekilde kullanabileceğini düşünüyorum.

"BU TARZ YARALANMALARLA ÇOK SIK KARŞILAŞIYORUZ" Bu tür vakalara karşı uyarılarda bulunan Yılmaz, “Sakarya, sanayi bölgesi olduğu için bölgemizde bu tarz yaralanmalar ile çok sık karşılaşıyoruz. Daha öncesinde de buna benzer karşılaştığımız vakalardan da başarılı sonuçlar aldık. Bu konudaki iş güvenliği önlemlerine dikkat etmek ve acele etmemek, yaralanmanın oluşmasını önlemek tedavi etmekten daha kolay olacaktır” diye konuştu.

"HASTANEYE KADAR OLAN SÜRECİ HATIRLIYORUM" Yaşadığı olayı anlatan Nizam Acar, “Evimin önüne bir hafta öncesinden fındık dallarını getirmiştim. Orada çirkin görüntü oluşturuyordu, dalları kesip bodruma doldurmak istedim. Motoru çalıştırdım, başladım kesmeye hanımım da yardım ediyordu. Geriye 3-5 tane kalmıştı, hanıma sen içeri git dedim. Hanımım merdivene 1-2 adım attı o esnada elimi kaptırmışım, bir baktım elim yerde. O an acı ile bağırmaya başladım, mahallenin imamı yetişti. Hemen sağlık ekiplerine durumu bildirmiş. Ambulansla hastaneye gidene kadar olan süreci hatırlıyorum ama daha sonrasını hatırlamıyorum. Ameliyattan çıktıktan 2 gün sonra da kendime gelemedim, yoğun bakımdaydım. Kutay hocamız ve ekibi başta olmak üzere buradaki sağlık personelinden, temizlikçisine varana kadar herkesten Allah razı olsun” dedi.

"PARMAĞIMI TEKRAR OYNATINCA DÜNYALAR BENİM OLDU" Başarılı operasyonun ardından eline kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Acar, “Cam sektöründen geldim becerikliyim, her türlü şeyi yapabiliyorum camdan. Hep sağ el ile yapıyorum tabi bu işleri de, elimi ilk yerde gördüğüm zaman ‘tamam dedim artık benim sonum geldi.’ Burada kendime geldikten sonra birkaç gün o odunlar ile uğraştım rüyamda. Çok etkiledi beni bu durum. Parmağımı tekrar oynatınca dünyalar benim oldu. Aşırı derecede sevindim, elsiz kalmadım ya düğmeni ilikleyemezsin o olmadıktan sonra. Allah’a şükür doktoruma tekrar teşekkür ediyorum. Doktorumu köye de bekliyorum bu elimle ona mangal yapacağım. Daire bu yerde olan bir makine, testeresi var dönüyor ve hiçbir koruması yok. Biraz dikkatsizlik hemen kolu yakalıyor. Bu makineyi kullanan diğer kişiler de çok dikkat esinler. Kimi parmağını, kolunu, ayağını koparmış. Ayağın takılıp üzerine düşsen ikiye böler insanı” dedi.

"EŞİMİN ÇIĞLIĞINI DUYARAK BEN DE BAĞIRMAYA BAŞLADIM" Nizam Acar’ın eşi Aysel Acar ise, "Eşim, evimizin bahçesinde odun keserken, yuvarlak şerit testereye kaptırdı elini. O arada ben bağırmaya başladım. Cami imamı ve çevredekiler hemen hastaneye yetiştirdiler. 1 aydır hastanede yatıyoruz buradaki herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah’a çok şükür bugünümüzü gördük. Şuanda iyiye gidiyor inşallah" dedi.