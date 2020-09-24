DHA

Doğu Anadolu Bölgesi'ni, Karadeniz'e bağlayacak olan Kop Dağı Tüneli’ndeki yapım çalışmaları sırasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Patlatma sonrası meydana gelen göçük nedeniyle bazı işçiler, tünel içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, mahsur kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlattığı belirtildi.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN 8 İŞÇİ KURTARILDI

Göçükte mahsur kalan 8 işçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

AFAD yetkilileri tünelde mahsur kalan başka işçi olmadığını açıkladı.