Konyaspor Kulübü, saha ve zeminin uygunsuzluğu nedeniyle maç erteleme taleplerinin Medipol Başakşehir tarafından kabul edilmediğini, bunun yerine maçın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanmasına karar verildiğini duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF Maç Planlama Müdürlüğünce MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda zemin ve saha incelemesinde bulunulduğu belirtildi.
İnceleme sonucunda mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiğinin ve futbol oynamaya müsait olmadığının raporlandığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:
"İnceleme ve raporlama doğrultusunda yaptığımız erteleme talebimiz, Medipol Başakşehir tarafından kabul edilmemiştir. TFF'nin aldığı karara göre, Medipol Başakşehir maçımız 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır. Maç bileti satın alan taraftarlarımız, ücret iadelerini Passolig gişelerinden alabilirler. Eskişehir'de oynanacak karşılaşmanın biletleri 1lira olup en kısa sürede satışa çıkacaktır. Kombinesi olan taraftarımızın Passolig kartlarına karşılaşmanın bileti tanımlanacaktır."
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşması 15 Ağustos Pazartesi günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacaktı.
İLHAN PALUT DA ZEMİNDEN YAKINMIŞTI
Vaduz maçı öncesi konuşan İlhan Palut, bir gazetecinin 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenin yapıldığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın zeminin durumu hakkındaki sorusunu ise "Evet zemin hakkında çalışanlar bugün fotoğraf ve video gönderdiler. Ülke tanıtımı ve Konya'nın tanıtımı adına dün güzel bir organizasyon, güzel bir açılış vardı. Tabii ki gönül isterdi ki zemine zarar vermeden yapılabilseydi ama sonuç olarak biraz yıprandığını ben de gördüm. En kısa zamanda inşallah eski haline döner." diye yanıtlamıştı.
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