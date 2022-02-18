7' Mortadha
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STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Amilton, Rahmanovic, Bytyqi, Ahmet Hassan
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Spajic, Eren, Doğucan, Aabid, Eysseric, Fall, Mortadha, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu
Ligde geride kalan 25 müsabakada yedişer galibiyet ve beraberlik ile 11 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi.
İyi bir sezon geçiren Konya temsilcisi ise 24 müsabakada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Bir maçı eksik olan yeşil-beyazlı takım, elde ettiği 48 puanla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
22. RANDEVU
Konyaspor ile Kasımpaşa, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 22. kez karşı karşıya geliyor. Aralarında daha önce oynanan 21 maçta Konyaspor 9 kez sahadan galip ayrılırken, Kasımpaşa ise 5 defa rakibini mağlup etti.
7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 35 kez gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa 27 defa fileleri havalandırdı.
İki takım Konya’da 10 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 7 kez rakibini mağlup ederken, 1 maçtan yenilgiyle ayrıldı, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 18 kez gol atma başarısı gösterirken, Kasımpaşa 10 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle bitmişti.
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