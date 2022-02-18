Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa arasında 4-4 sona eren maçın ardından soyunma odası koridorlarında arbede yaşandı.

Maçın bitiş düğünün ardından İstanbul temsilcisinin yöneticileri, mücadelenin hakemi Ümit Öztürk ile konuşurken; Konyaspor kalecisi Sehic'in hakaret içerikli sözleri sonrası ortam bir anda alevlendi. Bosnalı oyuncunun sözlerinin ardından gerginlik tırmanırken, Kasımpaşa yöneticileri Çevik Kuvvet'in sert müdahalesi ile karşılaştı.

Lacivert-beyazlı ekibin yöneticileri ne olduğunu anlamazken, emniyet görevlilerine tepki gösterdiler.