Süper Lig'deki son 5 maçında yenilmeyen Kasımpaşa, Süper Lig'deki 9. hafta mücadelesinde Konyaspor'a konuk oluyor.

17' Aytaç

SAAT: 16.00

HAKEM: Yasin Kol

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

KONYASPOR: Eray, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ, Cikalleshi, Milosevic, Miya, Kravets

YEDEKLER: Ozan, Ahmet, Uğur, Hurtado, Oğuz Kağan, Hadziahmetovic, Musa, Ali Karakaya, Abdulsamet

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

KASIMPAŞA: Ramazan, Ahmet Oğuz, Brecka, Sadiku, Hadadi, Hadergjonaj, Mickael Tirpan, Aytaç, Anıl Koç, Alan, Varga

YEDEKLER: Erdem, Enes, Koomson, Mehmet Feyzi, Yasin, Berat

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

Son haftaların formda takımı Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor deplasmanından da iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyor. Ligde yaptığı müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 12 puanla 6. sırada girdi.

Ligde geride kalan süreçte ilk haftayı bay geçen Konyaspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, 9 puanla 12. basamakta yer alıyor.

7 FUTBOLCU KOVİD-19'A YAKALANDI

Kasımpaşa'da Konyaspor maçı öncesi 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

İstanbul ekibinde Kovid-19'a yakalanan oyuncuların ismi paylaşılmadı.

İRFAN BUZ İLK MAÇINDA

Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz, yeni takımıyla ilk maçına İttifak Holding Konyaspor karşısında çıkıyor.

Lacivert-beyazlılarda sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Altıparmak ile 7. haftanın ardından yollar ayrılmıştı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın başına İrfan Buz getirilmişti.