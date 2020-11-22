Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Lacivert beyazlılar, 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybederken ev sahibinin 89. dakikada Musa Çağıran'la bulduğu gol tartışma yarattı.

Ceza alanına orta olarak kullanılan serbest vuruşta Konyaspor'dan Kravets, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'yı iterek düşürürken sonrasında gol geldi.

Kasımpaşa cephesinden başta Aytaç Kara olmak üzere futbolcular, bu pozisyona itiraz ederken hakem Yasin Kol kararını değiştirmedi. VAR'ın da devreye girmeyip uyarıda bulunmaması lacivert-beyazlıların tepkisini çekti.