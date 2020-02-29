Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Kasımpaşa, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

KONYASPOR - KASIMPAŞA

STAT: Konya BŞB

SAAT: 14:00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: BeIN Sports 2

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Mak, Ömer Ali

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Hadadi, Tirpan, Quaresma, Aytaç, Hajradinovic, Koita, Thiam

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

MAÇTAN NOTLAR

Ligde 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenerek son veren Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 14'ünü yitiren lacivert-beyazlı takım, 24. haftaya 19 puanla 17. sırada girdi.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Fatih Öztürk, Loret Sadiku ve David Pavelka karşılaşmada forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olmuştu.

KONYASPOR İÇERİDE 8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 8 maçtır devam eden iç sahada kazanamama serisini Kasımpaşa önünde noktalamayı hedefliyor.

Taraftarı önünde son olarak, 29 Eylül 2019 tarihinde Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı 6. hafta karşılaşmasını 2-1'lik skorla kazanan yeşil-beyazlılar, ardından sahasında bir daha 3 puan elde edemedi.

İç sahadaki son 8 lig maçında 5 yenilgi ve 3 beraberlik alan Konyaspor, rakip ağları sadece 2 kez havalandırabilirken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Konya ekibi, ligin başından itibaren sahasında oynadığı 11 karşılaşmada ise 1 galibiyet ile 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

153 GÜN SONRA GALİBİYET HEDEFİ

İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa önünde galip gelerek 153 gün sonra sahasında 3 puan alma peşinde.

İç sahada kazandığı son maç olan Kayserispor müsabakasını 29 Eylül 2019 tarihinde oynayan yeşil-beyazlılar, aradan geçen 8 karşılaşma ve 153 günün ardından Kasımpaşa mücadelesinde galip gelmek için ter dökecek.

Konyaspor, taraftarı önündeki son 8 lig maçında, BtcTurk Yeni Malatyaspor (0-2),Gençlerbirliği (1-1),Beşiktaş (0-1),Gaziantep FK (0-0),Trabzonspor (0-1),Galatasaray (0-3),Yukatel Denizlispor (0-0) ve Göztepe'ye (1-3) karşı kazanamadı.

Ligin 24. haftasına 21 puanla 15. sırada giren İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa'yı yenerek orta sıralara yükselmeye de çalışacak.