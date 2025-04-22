Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE EKRANI | ATV canlı yayın bilgileri ile Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçı izle (GS maçı şifresiz izle)

        Konyaspor-Galatasaray maçı canlı izle! ATV canlı yayın bilgileri ile ZTK Konyaspor-Galatasaray maçı izle

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele ATV'den yayınlanacak. Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan ekip finalde Trabzonspor - Göztepe eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ''Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle'', ''Galatasaray ZTK maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, ATV canlı yayın bilgileri ile ile Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçı izle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 15:06 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Galatasaray ZTK maçı şifresiz olarak ATV ekranından yayınlanacak. Kritik karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise bu noktada Konyaspor - Galatasaray maçı canlı izle seçeneği araştırmalarına başladı. İşte, ATV canlı yayın bilgileri ile Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçı izle…

        • 2

          KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Konyaspor-Galatasaray maçı, 22 Nisan Salı bugün saat 20.30'da başlayacak.

        • 3

          KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LER

          Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Adil, Ndao, Oğulcan, Jevtovic, Yasir, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

        • 5

          Galatasaray: Günay, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sallai, Yunus, Sara, Osimhen.

        • 6

          KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE KANALI

          Konyaspor - Galatasaray maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.atv.com.tr/canli-yayin

          HTSPOR CANLI SKOR TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          ATV FREKANS BİLGİLERİ

          ATV güncel frekans bilgileri şu şekildedir:

          Frekans: 12053 Mhz

          Symbol Rate: 27500

          FEC: 5/6

          Pol: Yatay (Horizontal)

        • 8

          UYDU FREKANSLARI

          atv' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan tarattırılıcaktır.

          a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .

          b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.

          c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.

          d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..

        • 9

          e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.

          f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

          g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

          h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kuzeyden serin, güneyden tozlu rüzgarlar esiyor!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        Xhaka'da yalnız değil!
        Xhaka'da yalnız değil!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Darp edildikleri gece kulübüne kurşun yağdırdılar!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Biri öldü, diğeri yaralı... Ayrılık tartışması kanlı bitti!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Trabzon'da sis içerisinde heyelan! Çevredekiler sirenlerle kurtuldu!
        Habertürk Anasayfa