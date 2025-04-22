Konyaspor - Galatasaray: 1-5 (MAÇ SONUCU)

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Galatasaray oldu! Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Cimbom, Türkiye Kupası'nda da yoluna doludizgin devam ediyor... Sarı-kırmızılılar, kupa yarı finalinde konuk olduğu Konyaspor'u 5-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Galatasaray'a finali getiren golleri 26. dakikada Osimhen, 42. dakikada Torreira, 47 ile 55. dakikalarda Sallai ile 90+1. dakikada Yusuf Demir kaydetti.

Konyaspor'un maçtaki tek goü 53. dakikada Pedrinho'dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım Galatasaray olurken, yarı finalin diğer maçı ise Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak. 24 Nisan Perşembe akşamı Akyazı Papara Park'ta oynanacak mücadeleden galip ayrılan takım finalde sarı-kırmızılıların rakibi olacak. Final maçı 14 Mayıs''ta oynanacak.

G.SARAY, KUPADA 24. KEZ FİNALDE!

1962-1963 sezonundan bu yana oynanan Türkiye Kupası'nı en çok kazanan Galatasaray oldu. Konyaspor'u mağlup ederek kupada 24. kez finale yükselen sarı-kırmızılılar, daha önce oynadığı 23 finalin 18'inde kupayı kazanmayı başardı. Aslan, son olarak 2018-2019 sezonunda final oynadı ve Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Konyaspor ise kulüp tarihinin ikinci kupa finalini oynama şansını kullanamadı. Daha önce kupada 1 kez finale kalan yeşil-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i geçerek kupayı müzesine götürdü.