Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın 11'i
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe bu akşam Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Konyaspor ise 34 hafta sonunda topladığı 36 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i...
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Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe bu akşam Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Futbolseverler bu zorlu doksan dakikayı beIN SPORTS 1 ekranlarından takip edebilecekler.
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Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son deplasman mücadelesinde EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşarken, bir sonraki hafta iç sahada derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
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Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Konyaspor ise 8 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 36 puana sahip.
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4 FUTBOLCU KADROYA ALINMADI
Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadroda yer almadı.
Sarı-lacivertli takımda Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı.
Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında kadroya alınmayan Miha Zajc ise kadroya dahil edildi.
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FENERBAHÇE'DE 7 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, bu maçta kart görmeleri durumunda Mondihome Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
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İKİ TAKIM ARASINDA 46. RANDEVU
Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.
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İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 45 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Bu maçlarda Fenerbahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.
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İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i:
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- 10
Livakovic
- 11
Osayi Samuel
- 12
Djiku
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- 13
Çağlar Söyüncü
- 14
Ferdi Kadıoğlu
- 15
Sebastian Szymanski
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- 16
Rade Krunic
- 17
Fred
- 18
İrfan Can Kahveci
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- 19
Dusan Tadic
- 20
Edin Dzeko