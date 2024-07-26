Konyaspor'da Moreno ile yollar ayrıldı!
Konyaspor, 27 yaşındaki Kolombiyalı forvet Marlos Moreno ile yollarını ayırdı.
Konyaspor'a 2022-2023 sezonunun devre arasında kiralık olarak transfer edilen 27 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Marlos Moreno'nun bonservisi geçen yıl alınmıştı.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forma şansı bulamayan ve yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde yurt dışı kampına dahil edilmeyen Moreno ile Konya ekibi yollarını ayırdı.
44 MAÇTA FORMA GİYDİ
Marlos Moreno, yeşil-beyazlı forma ile çıktığı 44 resmi maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.