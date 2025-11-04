Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Recep Uçar ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük için Çağdaş Atan'la prensipte anlaşmaya vardı.

Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sayın Atan'ın Salı günü akşam saatlerinde Konya'da olması beklenmektedir. Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından, Çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır. Sürecin resmiyete kavuşmasının ardından detaylı açıklama yapılacaktır." denildi.

