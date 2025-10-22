Habertürk
        Galatasaray
        GS
        25
        Trabzonspor
        TS
        20
        Fenerbahçe
        FB
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Samsunspor
        SAMS
        16
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Kocaelispor
        KOC
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Tümosan Konyaspor Haberleri

        7 eksikli Beşiktaş, Konyaspor karşısında!

        Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 7 eksikle şehre giden siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.10.2025 - 11:44 Güncelleme: 22.10.2025 - 13:09
        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.

          Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 2

          Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.

        • 3

          Teknik direktör Recep Uçar idaresindeki Konyaspor, Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Konya temsilcisi, rakibinin iki basamak altında 9. sırada yer alıyor.

        • 4

          BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

          Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var.

          Beşiktaş'ta maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva müsabakada forma giyemeyecek.

        • 5

          GENÇLERBİRLİĞİ YENİLGİSİ MORALLERİ BOZDU

          Beşiktaş'ta geride kalan hafta Gençlerbirliği'nden alınan 2-1'lik yenilgi takımdaki keyifleri kaçırdı.

          Ankara temsilcisine sahasında mağlup olan siyah-beyazlı takımda taraftarların bazı futbolculara tepkisi ve ilk sıradaki Galatasaray ile açılan puan farkı moralleri bozdu.

          Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

        • 6

          SON MAÇI 9 KİŞİLİK KONYASPOR KAZANDI

          Beşiktaş ile Konyaspor mücadelelerinde geçen sezon oynanan son maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Konya temsilcisi oldu.

          Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlı takım, maçı uzun süre 9 kişi oynayan rakibine 1-0 yenilerek eleştirilerin odağı olmuştu.

          Konyaspor'da 25. dakikada Melih Bostan, 64. dakikada ise Alassane Ndao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

        • 7

          Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i:

          Mert (Ersin), Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Devrim, Abraham.

