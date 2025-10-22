7 eksikli Beşiktaş, Konyaspor karşısında!
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 7 eksikle şehre giden siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor...
- 1
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
- 2
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor.
- 3
Teknik direktör Recep Uçar idaresindeki Konyaspor, Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Konya temsilcisi, rakibinin iki basamak altında 9. sırada yer alıyor.
-
- 4
BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK
Siyah-beyazlılarda TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 eksiği var.
Beşiktaş'ta maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva müsabakada forma giyemeyecek.
- 5
GENÇLERBİRLİĞİ YENİLGİSİ MORALLERİ BOZDU
Beşiktaş'ta geride kalan hafta Gençlerbirliği'nden alınan 2-1'lik yenilgi takımdaki keyifleri kaçırdı.
Ankara temsilcisine sahasında mağlup olan siyah-beyazlı takımda taraftarların bazı futbolculara tepkisi ve ilk sıradaki Galatasaray ile açılan puan farkı moralleri bozdu.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
- 6
SON MAÇI 9 KİŞİLİK KONYASPOR KAZANDI
Beşiktaş ile Konyaspor mücadelelerinde geçen sezon oynanan son maçta gülen taraf 1-0'lık skorla Konya temsilcisi oldu.
Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğünü yaptığı siyah-beyazlı takım, maçı uzun süre 9 kişi oynayan rakibine 1-0 yenilerek eleştirilerin odağı olmuştu.
Konyaspor'da 25. dakikada Melih Bostan, 64. dakikada ise Alassane Ndao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
-
- 7
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i:
Mert (Ersin), Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Devrim, Abraham.