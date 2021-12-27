Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Pjanic, Josef, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Önder Karaveli

Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak.

Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti. Konyapor ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı.

SON 14 MAÇTA 27 GOL YEDİ

Beşiktaş ligdeki son 14 maçta da kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sezonun ilk 4 maçını gol yemeyerek tamamlayan siyah-beyazlı takım, söz konusu 14 maçta kalesinde toplam 27 gol gördü.

5 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı takımda, kırmızı kart cezalısı Valentin Rosier ile sakatlıkları bulunan Alex Teixeira, Necip Uysal, Mert Günok, Georges-Kevin N'Koudou kadroda yer almadı.