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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş! - Beşiktaş Haberleri

        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!

        Kayserispor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Beşiktaş'ta hücumdaki kısırlığın Konyaspor karşısında sona ermesi bekleniyor. Teknik direktör Fernando Santos, takıma katılacak sakat ve eksiklerin dönmesiyle Dolmabahçe'de bambaşka bir Beşiktaş izletmeyi hedefliyor

        Giriş: 14.02.2024 - 15:02 Güncelleme: 14.02.2024 - 15:02
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        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
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        Kupada Antalyaspor'u eleyen Beşiktaş, Süper Lig'de ise Kayserispor deplasmanından golsüz beraberlikle döndü.

        Siyah-beyazlılar, deplasmanda son 3 maçını kazanamazken gol de bulamadı. Beşiktaş, ligdeki son 5 maçında ise sadece Trabzonspor'u yenerken diğer 4 maçta da skor üretemedi.

        HÜCUMDA SON SIRADA YER ALDI

        Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında yeni transfer Ernest Muçi'nin 11'de olmasına rağmen yine ileride etkili olamadı. Santos'un maç başında sağ kanatta görev verdiği Arnavut 10 numara, pozisyon bulmakta zorlanırken maç sonunda gol beklentisi ise sadece 0.21 oldu. Beşiktaş bu rakamla 25. haftada Süper Lig'de gol beklentisinde 20 takım arasında son sırada yer aldı.

        EKSİKLER DÖNÜYOR

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        Beşiktaş'ta Konyaspor karşısında ise eksikler büyük ölçüde dönecek. Milli Takım'ıyla Afrika Kupası'nda yer alan Arthur Masuaku bu gece İstanbul'da olacak. Kupada 4. olan Masuaku ve arkadaşları, devlet başkanının düzenlediği törene katıldı.

        SAKATLARDAN İYİ HABER

        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimlerin de durumları iyiye gidiyor. Milot Rashica, Jonas Svensson ve Salih Uçan’ın antrenmanlara çıkması beklenirken Vincent Aboubakar’ın durumu da yarın netlik kazanacak. Colley ise tam olarak hazır hale gelecek.

        Ghezzal ve Tayfur'un sakatlıklarının devam ettiği siyah-beyazlılarda Amir Hadziahmetovic ve Chamberlain ise sezonu kapatmıştı.

        SANTOS'TAN YEPYENİ BEŞİKTAŞ

        Beşiktaş Teknik Direktör Fernando Santos, eksiklerin dönmesiyle Konyaspor karşısında bambaşka bir Beşiktaş izletmeyi hedefliyor. Portekizli hoca, Ernest Muçi'yi asıl mevkisi olan 10 numara oynatacak. Al-Musrati'de ilk 11'de Amartey'den formayı devralacak. Colley de 11'e dönerken Joe Worral da sol yerine asıl mevkisi olan sağ stoperde görev alacak.

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