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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı geldi! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı geldi!

        FIFA, 27 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 19:34 Güncelleme: 06.03.2024 - 19:34
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        Süper Lig ekibine transfer yasağı!
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        Daha önceki dönemlerde FIFA'ya ulaşan davalar nedeni ile Konyaspor'un 3 dönem transfer tahtası kapandı.

        Konu hakkında açıklama yapan Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, "Bu ceza sportif bir ceza değil. Daha önceki dönemlerde oyuncuların FIFA'ya açtıkları davalar bugün FIFA tarafından onandı ve bizim önümüze geldi. Bu olay abartılacak tarzda bir olay değil. 3 dönem denmesi de 3 dönem boyunca futbolcuların alacaklarını ödemediğimiz takdirde futbolcuların tekrar dava açabilecek olması. Biz en kısa sürede bahsi geçen ödemeleri yaparak transfer tahtamızı açacağız" dedi.

        Bu yasakla birlikte yeşil-beyazlı kulüp 2024/25 yaz ve kış transfer dönemi ve 2025/26 sezonu yaz transfer döneminde de sorun yaşadığı oyunculara paralarını ödemediği taktirde transfer yapamayacak.

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