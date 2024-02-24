Konyaspor: 2 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor, evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla Konyaspor kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 52'de Uğurcan Yazğılı ve 56. dakikada Oğulcan Ülgün attı.
Bu sonucun ardından Yeşil Beyazlılar puanını 28'e yükseltti. Hatayspor ise 29 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar Pendikspor deplasmanına konuk olacak. Hatayspor ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.