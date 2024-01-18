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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor: 2 - Göztepe: 1 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Konyaspor: 2 - Göztepe: 1 MAÇ SONUCU

        TÜMOSAN Konyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi uzatmada 2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.01.2024 - 20:32 Güncelleme: 18.01.2024 - 21:55
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        Konyaspor uzatmada tur biletini aldı
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe'yi konuk etti.

        İlk yarısı 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona eren maçı Konyaspor uzatmada bulduğu golle 2-1 kazandı.

        Konyaspor'un galibiyet golleri 75. dakikada Oğulcan Ülgün ve 105. dakikada Louka Prip kaydetti.

        Göztepe'nin tek golü ise 60. dakikada Heliton'dan geldi.

        Konyaspor bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalırken, Göztepe kupaya veda etti.

        TÜMOSAN Konyaspor teknik direktör Fahrudin Omerovic ile çıktığı ilk maçı kazanmış oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        60. dakikada Göztepe öne geçti. Tijanic'in kullandığı kornerde Heliton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

        75. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Ceza sahası sağ köşesinden Prip'in altıpasa yerden ortasında Oğulcan Ülgün, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

        105. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Moreno'nun sol köşeden ceza sahasına yerden ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Prip, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

        Karşılaşmayı 2-1 kazanan TÜMOSAN Konyaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

        KONYASPOR: 2 - GÖZTEPE: 1

        Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

        Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Akıncık, Mert Bulut

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz (Dk. 90+2 Cebrail Karayel), Metehan Mert, Kahraman Demirtaş (Dk. 86 Moreno), Guilherme, Uğurcan Yazğılı (Dk. 98 Yasir Subaşı), N'Zonzi, Oğulcan Ülgün (Dk. 98 Rak), Yunus Mallı, Muric (Dk. 63 Prip), Oliveira (Dk. 63 Cikalleshi)

        Göztepe: Arda Özçimen, Fıratcan Üzüm (Dk. 81 Ogün Bayrak), Taha Altıkardeş (Dk. 91 Nielsen), Atınç Nukan, Ümit Akdağ (Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş), Yunus Emre Gedik, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Heliton), Ahmed Ildız (Dk. 67 Tarkan Serbest), Celil Yüksel, Lundqvist (Dk. 46 Tijanic), Traore

        Goller: Dk. 60 Heliton (Göztepe), Dk. 75 Oğulcan Ülgün, Dk. 105 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 55 Celil Yüksel, Dk. 58 Ümit Akdağ, Dk. 74 Yunus Emre Gedik (Göztepe), Dk. 64 Ahmet Oğuz, Dk. 108 Yasir Subaşı, Dk. 112 Moreno, Dk. 116 Metehan Mert (TÜMOSAN Konyaspor)

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