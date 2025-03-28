Konyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golü 67. dakikada Blaz Kramer kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor üst üste 2. galibiyetini aldı ve 34 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Gaziantep FK ise 38 puanda kaldı.
Ligin 30. haftasında Konyaspor deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Gaziantep FK ise Göztepe deplasmanında sahne alacak.