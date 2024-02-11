Konyaspor: 1 - Ankaragücü: 0 MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek 7 maç sonra kazandı. Omerovic de Konyaspor'daki ilk galibiyetini almış aldı
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Konyaspor, 38. dakikada Louka Prip'in attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.
Ligde 7 maç sonra kazanan Konyaspor puanını 25'e çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Cicaldau'nun uzaktan sert şutunda top az farkla auta gitti.
38. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin pasına hareketlenen Cikalleshi'nin ceza sahası içinden pasında Prip, topu ağlara gönderdi: 1-0.
45. dakikada defanstan atılan topa hareketlenen Pedrinho'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.
90+2. dakikada Ndao'nun sağ kanattan yerden ortasında Moreno'nun şutunda top üstten auta gitti.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Abdullah Bora Özkara, Emir Eray Eyisoy
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 84 Kahraman Demirtaş), N'Zonzi, Prip (Dk. 74 Moreno), Cicaldau (Dk. 74 Oğulcan Ülgün), Ethemi (Dk. 62 Ndao), Cikalleshi (Dk. 62 Sambou)
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kazımcan Karataş, Kitsiou, Radakovic, Mujakic (Dk. 81 Mert Çetin), Pedrinho, Tolga Ciğerci (Dk. 46 Flips), Ali Kaan Güneren (Dk. 81 Chatzigiovanis), Cephas (Dk. 89 Bajic), Morutan (Dk. 46 Saponara), Sowe
Gol: Dk. 38 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Damjanovic, Dk. 54 Soner Dikmen, 90+6 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor), 90+6 Flips (MKE Ankaragücü)