Çiftçi daha önce aldığı tohumu kendi tarlasından kaldırdığı ürünleri tohumluk olarak kullanarak hala üretimde kullanıyor bu çeşidi. Genel olarak çeşit çok uzun boylu yaklaşık 1,5 metre. Bu yıl böyle yağışlı bir dönemde 180 santimetreye kadar boylanabilen bir çeşit. Sadece makarnalık buğday olarak değil, bazı bölgelerde silajlık buğday olarak da tercih edilen bir çeşit. O yönüyle de uzun boylu olması, bol miktarda yeşil aksam üretmesinden dolayı süt işletmeleri özellikle değerlendirdikleri bir çeşit. Bölgemizde tohumluk yapan çiftçiler, sözleşmeli çiftçiler, sulu şartlarda üretim yaptıkları için genelde kuru şartlarda üretim yapılmaması nedeniyle tohumluk üretiminde zorluk olduğundan dolayı tohumun dağıtımı, üretiminde biraz sıkıntı yaşandı. Yoksa çiftçiler tarafından sevilen uzun boylu özellikle kıraç koşulları için çok güzel bir çeşit" diye konuştu.