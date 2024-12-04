Konya Ovası'ndaki çiftçiler umutlandı

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve kuraklık tehlikesinin yaşandığı Konya Ovası’ndaki son yağışlar, çiftçiyi umutlandırdı.

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2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2.5 milyon ton buğday üretiliyor. Bu nedenle "Türkiye'nin tahıl ambarı" olarak bilinen ve kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalınan Konya Ovası'nda son yağmur ve kar yağışı, çiftçiye umut oldu.

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, yağışların bu yıl kasım ayı içinde başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Kara hasrettik. 2022'den beri göremediğimiz kar, bu yıl kasım ayından itibaren yağmaya başladı. Kar yağışı bazı ilçelerimize çok fazla, bazı ilçelerimizde az yağdı. Arazi için kar, bir yorgan gibidir. Hububat için çok önemlidir. Geçen yıl biz çiftçilerimize mevsimler kaydığı için 20 gün, 25 gün daha geç ekmelerini söyledik. Ama bu sene de kar kasım ayında yağınca bazı çiftçilerimizin yaklaşık yüzde 30'u daha arazilerini ekmemişti. Kar bizim için çok önemli. Kar yavaş yavaş eridiği için hububatta ve toprakta daha yararlı olacak. Çok şükür, herkes şükrediyor."

Yağışların sezon içerisinde devam etmesi halinde rekolteye etkili olacağını belirten Kavuneker, "Yağmur yağışı, bahar aylarında gelirse rekolteyi olumlu etkiler. Ama şimdi karın, yağmurun ne zaman yağacağını, nasıl yağacağını bilemiyoruz. Ama mutlaka karın ve yağmurun rekoltede çok büyük etkisi var. Kaliteli bir tohum, iyi bir gübreleme, iyi bir toprak hazırlama, arkasından da iyi bir yağmur ve kar, hububatta etkili olur. Ekinler donmadan, toprak yumuşakken kar yağdı. Şimdi karın altında toprak çalışıyor. Eğer ürünler donduğunda kar yağmış olsaydı hiçbir şeye faydası olmazdı. Ama şu an da toprak karın altında çalışıyor. Toprağın sıcaklığı iyi, onun için bunların hepsi rekolte için önemlidir" dedi.