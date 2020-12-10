Bu saatten sonra 2021 sezonu için rekoltede yaklaşık yüzde 10'luk bir verim kaybı beklemek yanlış olmaz. Tabi bu alanlarda üreticimiz adına gerekli yağışı bu saatten sonra da alamazsak, kar yağışını alamazsak bu yüzde 10’luk veri kayıplarının daha fazla bir noktaya gitmesi bizleri çok tedirgin etmelidir. Şu an yüzde 10 olarak bahsetmiş olduğumuz verim kayıplarının yüzde 20, 30, ve 40’lara çıkması kaçınılmazdır. Umarız böyle bir durumla karşılaşmayız. Çünkü Ocak ve Şubat ayında istenilen belli ölçekte kar yağışları, yağmur yağışları geldiği takdirde böyle bir sorunla karşılaşmayız." dedi.