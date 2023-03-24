KONYA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1. Gün | 23 Mart 2023 Perşembe
Konya Sahur Vakti: 05:22
Konya İftar Vakti: 19:11
Konya Teravih Namazı Saati: 20:27
2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma
Sahur Saati (İmsak): 05:20
İftar Vakti (Akşam): 19:12
Teravih Namazı (Yatsı): 20:28
3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi
Sahur Saati (İmsak): 05:19
İftar Vakti (Akşam): 19:12
Teravih Namazı (Yatsı): 20:29
4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar
Sahur Saati (İmsak): 05:17
İftar Vakti (Akşam): 19:13
Teravih Namazı (Yatsı): 20:30
5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi
Sahur Saati (İmsak): 05:15
İftar Vakti (Akşam): 19:14
Teravih Namazı (Yatsı): 20:31
6. Gün | 28 Mart 2023 Salı
Sahur Saati (İmsak): 05:13
İftar Vakti (Akşam): 19:15
Teravih Namazı (Yatsı): 20:32