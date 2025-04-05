Babasını vuran kayınpederini vurdu! Dünür kavgasında çifte ölüm!

Konya'da olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayın Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Osman Uyar (54) kendisi gibi kolonya imalatçısı olan dünürü Mehmet Özbahar’ın (57) iş yerine gitti.

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UYAR, DÜNÜRÜ ÖZBAHAR'I ÖLDÜRDÜ DHA'daki habere göre burada husumetli olan dünürler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Uyar, Özbahar’ı tabancayla vurarak öldürdü.

DAMADI DA UYAR'I HEDEF ALDI İş yerinde bulunan Ali Musa Özbahar da babasını vuran kayınpederi Osman Uyar’ı otomobiline bindiği sırada tabancayla vurdu. Özbahar, ardından polisi arayarak durumu bildirdi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri dünürler Mehmet Özbahar ile Osman Uyar’ın öldüğünü belirledi. Dünürlerin cesetleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

KATİL DAMAT GÖZALTINDA Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali Musa Özbahar’ı gözaltına alarak emniyete götürürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.