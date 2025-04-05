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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasını vuran kayınpederini vurdu! Dünür kavgasında çifte ölüm | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Babasını vuran kayınpederini vurdu! Dünür kavgasında çifte ölüm!

        Konya'da kolonya imalatçısı 57 yaşındaki Mehmet Özbahar, aynı işi yapan dünürü 54 yaşındaki Osman Uyar tarafından tabancayla vuruldu. İş yerinde bulunan Ali Musa Özbahar ise kayınpederi Uyar'ı otomobiline bindiği sırada tabancayla vurdu. İki dünür hayatını kaybederken, Ali Musa Özbahar polisi arayarak kendini ihbar etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 07:47 Güncelleme: 05.04.2025 - 09:43
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        Babasını vuran kayınpederini vurdu! Dünür kavgasında çifte ölüm!
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        Konya'da olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayın Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Osman Uyar (54) kendisi gibi kolonya imalatçısı olan dünürü Mehmet Özbahar’ın (57) iş yerine gitti.

        UYAR, DÜNÜRÜ ÖZBAHAR'I ÖLDÜRDÜ

        DHA'daki habere göre burada husumetli olan dünürler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Uyar, Özbahar’ı tabancayla vurarak öldürdü.

        DAMADI DA UYAR'I HEDEF ALDI

        İş yerinde bulunan Ali Musa Özbahar da babasını vuran kayınpederi Osman Uyar’ı otomobiline bindiği sırada tabancayla vurdu. Özbahar, ardından polisi arayarak durumu bildirdi.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri dünürler Mehmet Özbahar ile Osman Uyar’ın öldüğünü belirledi. Dünürlerin cesetleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        KATİL DAMAT GÖZALTINDA

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali Musa Özbahar’ı gözaltına alarak emniyete götürürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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