Otomobili çizilince kapıcıyı öldürdü! Boğazını da kesecekti!

Konya'da, dün saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak'ta insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.
Ahmet Ü. (32), oturduğu sitenin bahçesinde bina önüne park ettiği 06 YRV 60 plakalı otomobilinin sağ arka kapısında çizikler olduğunu fark etti.
"OTOMOBİLİMİ NEDEN ÇİZDİRİYORSUN"
Öfkelenen Ahmet Ü., apartman görevlisi Adem Topbaş'a (24), "Otomobili çizmişler. Neden bakmıyorsun da çizdirdin? Benim arabamı sürekli kontrol et. Kimin çizdiğini bul. Biz sana para veriyoruz. Niye arabamızı korumuyorsun? Gel şu güvenlik kameralarına bakalım. Kimin çizdiğini bulalım'' dedi.
"BU BENİM GÖREVİM DEĞİL"
DHA'da yer alan habere göre Topbaş da, bunun üzerine, ''Bu benim görevim değil. Ben sadece apartmanlardan sorumluyum'' diye cevap verdi.
EŞİ GİTMESİNİ İSTEMEMİŞ
Tartışmanın ardından evine giren Ahmet Ü., balkondan Topbaş'a, küfretti. Küfürleri duyan Topbaş da eşi Muhbet Topbaş'a, ''Ben gidip şu kameraya bakayım. Olay çıkartacak" diyerek evden çıktı.
Bu sırada, 4 yaşında bir kızı olan ve 20 gün önce de ikinci çocuklarını dünyaya getiren Muhbet Topbaş, ''Gitme. Sana bir şey yapmasından korkuyorum'' dedi.
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Evden çıkan Topbaş, kameraya bakmak için Ahmet Ü.'yü çağırdı. Apartmanın bodrum katındaki güvenlik kamerası kayıtlarına bakmaya inen Topbaş ve Ahmet Ü. arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
GÖĞSÜNDEN 2, BACAĞINDAN 1 KEZ BIÇAKLADI
Ahmet Ü., sustalı bıçağının açılmaması üzerine Adem Topbaş'ın elindeki bıçağı kapıp saldırdı. Göğsünden 2 ve bacağından da 1 bıçak darbesi alan Topbaş kanlar içinde apartmandan çıkıp site içindeki bakkala kaçıp sığındı.
BOĞAZINDAN BIÇAKLAMAK İSTEDİ
Peşinden gelen Ahmet Ü. burada da Topbaş'a saldırmak istedi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde Ahmet Ü.'nün yere yığılan Topbaş'ın boğazını kesmek isterken iş yeri sahibinin engellediği görüldü.
KATİL ZANLISI KAÇTI POLİS YAKALADI
İhbar üzerine çağrılan ambulansa Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Topbaş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Ahmet Ü. de kısa sürede polis tarafından yakalandı.
"KÜFÜR ETTİ, ELİNDE BIÇAK VARDI"
Gözaltına alınan Ahmet Ü. ilk ifadesinde, ''Ben 'gel şu kameraya bakalım' diye rica ettim. Bodrum kata geldi. Küfretti. Elinde bıçak vardı. Müdahale edince bıçak yere düştü. Yere düşen bıçağı alıp savurdum" dedi. Ahmet Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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