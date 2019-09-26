Kaza, gece saatlerinde Konya-Antalya karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Beyazıt Yılmaz yönetimindeki TIR, kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Mesut Ay'ın kullandığı çarpan TIR, otomobili altında sürükleyip, şarampole uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Mesut Ay, eşi Celile Ertaş Ay öldü. Ay çiftinin oğlu Berat Efe Ay ve araçta bulunan Arzı Kaplan ve TIR şoförü Beyazıt Yılmaz yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücüler tarafından çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan yaralılardan Arzu Kaplan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtti. Araç içinde sıkışan Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay'ın cansız bedenleri de, otomobilin üstündeki TIR, vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra kurtarılıp, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.