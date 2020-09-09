Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak silah üretimi ile satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Seydişehir ile Beyşehir ilçelerinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.