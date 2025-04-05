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        Haberler Gündem Konya'da refüjdeki ağaca çarpan araçtaki 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Konya'da araç refüjdeki ağaca çarptı: 6 yaralı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 01:42 Güncelleme: 05.04.2025 - 01:42
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        Araç refüjdeki ağaca çarptı: 6 yaralı
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        Mevlana Caddesi üzerinde otogar yönünde seyreden Ümmügülsüm B. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kaza nedeniyle ağaç devrilirken, sürücü ve araç içerisindeki 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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