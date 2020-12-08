Konya'da midibüs devrildi: 12 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Karapınar Emirgazi Karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Emirgazi ilçesinden Karapınar istikametine gitmekte olan C.Y. yönetimindeki 42 ELG 39 plakalı midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, midibüste bulunan toplam 12 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.