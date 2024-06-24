Konya'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Konya'da Mehmet Kökcü idaresindeki otomobil, Derebucak-Antalya kara yolu Gencek Mahallesi yol ayrımında, Mahmut Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da refüje çıktı.

Kazada sürücü Kökcü ile aynı araçtaki Emine Kökcü kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ile araçta bulunan Erhan Ş. yaralandı.