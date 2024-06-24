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        Haberler Gündem Güncel Konya'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Konya'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

        Konya'nın Derebucak ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:22 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:25
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        Konya'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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        Konya'da Mehmet Kökcü idaresindeki otomobil, Derebucak-Antalya kara yolu Gencek Mahallesi yol ayrımında, Mahmut Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da refüje çıktı.

        Kazada sürücü Kökcü ile aynı araçtaki Emine Kökcü kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü ile araçta bulunan Erhan Ş. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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        #Konya
        #trafik kazası
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