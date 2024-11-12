Konya'da evin mutfak tabanı çöktü, bina tahliye edildi

Olay, saat 00.10 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi 153535 sokaktaki 4 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Ayşe T, 2 çocuğuyla birlikte odada oturduğu sırada gürültü ve ardından sarsıntı meydana geldi.

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DHA'nın haberine göre; evi kontrol eden Ayşe T, mutfağın tabanın bir kısmının bodrum katına çöktüğünü gördü. İhbar üzerine adrese polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayşe T. ve çocukları ile diğer katlarda oturanlar binayı tahliye etti.

TAHLİYE EDİLEN BİNA MÜHÜRLENDİ

Anne ve 2 çocuğu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yetkililer, teknik inceleme yapılacağını ve sonuçlanıncaya kadar oturulmasının riskli olacağını belirterek, binayı mühürledi.

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da olay yerine gelerek incelemede bulundu. *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.