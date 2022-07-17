Konya'da dinlenme tesisinde yangın

AA

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir dinlenme tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Seydişehir-Antalya kara yolunun 24. kilometresindeki dinlenme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman ve alevlerin olduğu tesisteki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.