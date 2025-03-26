Konya'da açılan merkez MS hastalarına umut oluyor

Merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde mart ayında hizmete açılan merkezde, sinir sistemi rahatsızlığı nedeniyle kas gücü zayıflayanların, çeşitli egzersizlerle yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Nöroloji hekiminin yanı sıra fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, pilates, yoga ve nefes terapistinin çalıştığı merkezde, MS hastalığı tanısı konulmuş hastalara, muayene ve tetkiklerin ardından kişiye özel farklı tedaviler kurgulanıyor.

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"TÜRKİYE'DE 90 BİN CİVARINDA MS HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR"

MS Yaşam Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Haluk Gümüş, rahatsızlığın beyinde sinir hücreleri hasarıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu söyledi.

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Hastalığın daha çok 40'lı yaşlarda kadınlarda görüldüğünü anlatan Gümüş, "Türkiye'de 80-90 bin civarında MS hastası olduğu tahmin ediliyor. Konya'da ise yaklaşık 5-6 bin civarında MS hastası olduğunu söyleyebilirim. MS hastalığı, sinir sistemini tuttuğu için birçok semptom ortaya çıkarabiliyor. Görme, denge bozukluğu, yürüyememe, çift görme, uyuşmalar, idrar ya da büyük tuvaleti tutamama, yorgunluk, unutkanlık, depresyon gibi çok yaygın klinik bulguları ortaya çıkabiliyor" diye konuştu.

HASTALARIN HAYAT KALİTESİNİN ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Gümüş, MS'in gençlerde sık görüldüğüne dikkati çekerek, "Yani 10 hasta bakıyorsak bunun en az 2-3'ü tekerlekli sandalyeye bağımlı haldeydi ama son tedavilerle bu oran yüzde 5'e kadar düştü. Hedefimiz yatan bir hastayı ayağa kaldırıp koşturmak değil. Amacımız yatan bir hastayı oturtabilmek. Oturan bir hastayı ayağa kaldırabilmek. Ayaktaki hastaya da adım attırabilmek, yürütebilmek" ifadelerini kullandı.

Hastalığın rehabilitasyonunun uzun soluklu olduğunu belirten Gümüş, şöyle devam etti: "Kumandayla televizyonun kanalını değiştirebilmek, yemek yerken kimseye ihtiyaç duymamak çok önemli. Merkezin amacı mucize yaratmak değil hastalarımızın hayat kalitesini artırmak. Türkiye'de ilk olduğu için önümüzde örnek yoktu. Yurt dışındaki merkezleri araştırdık. Onları kendi ülkemize adapte etmeye çalıştık. Üniversitemiz ve İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle açıldı. Mart itibarıyla hasta alımına başladık. Şu anda 40 hastamız var ama sayı artıyor. Kapasite sınırı yok. MS tanısı almış bütün hastalar buraya başvurabilir. Nörolojik muayene ve testlerden sonra fizyoterapi-fizik tedavi bölümüne aktarıyoruz. Muayeneden sonra fizyoterapi programı oluşturuluyor. Örneğin, el, bilek, ayak, kas gücü artırıcı egzersizler yapılıyor." "MS HASTALARININ YÜZDE 80'İNDE DEPRESYON BULGUSU VAR" Gümüş, hastalar için farklı tedavi yöntemleri olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Geniş bir kadroyla çalışıyoruz. Burada hayat adaptasyonu sağlamak için sanal egzersizler de yapılıyor. Bütün hastalara aynı tedavi uygulanmaz. Burası teknolojik şartları karşılayan cihazlarla donatıldı. Çok yüksek maliyetle ve ciddi desteklerle açılmış bir yer. Robotik cihazımızla ayağa kalkamayan hastanın yürümesini sağlıyoruz. En azından hasta yürüyebileceğini görürse bu işin fayda vereceğini anlayacak ve buradan fayda görecek. Bir diğer amacımız da hastaları evinden çıkarabilmek. Çünkü bu hastalar, bazen hayata küsüyor. MS hastalarının yüzde 80'inde depresyon bulgusu var."