Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

AA

Konya'daki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş öğretmenler için saygı duruşunda bulunulan tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Kocatepe Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anıta çelenk sunulmasıyla sona eren programa, İl Eğitim Müdürü Metin Yalçın, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

- Karaman

Karaman'da Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Milli Eğitim şube müdürleri ile öğretmenler katıldı.

- Aksaray

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Merkez Atatürk İlkokuluna ziyarette bulunarak, öğretmenlere gül ve kitap hediye etti.

Belediye Başkan Vekili Cem Elibol, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın da aralarında bulunduğu heyetle geldiği okulda öğretmenlerle bir süre sohbet eden Aydoğdu, çok farklı duygular yaşadığını söyledi.

Vali olarak ilk Öğretmenler Günü'nü kutladığını ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"9 Haziran'a kadar hayatımın her aşamasında severek, aşk derecesinde yaptığım ve bilerek seçtiğim bir meslek öğretmenlik. Öğretmen demek anne, baba, arkadaş, yoldaş, kardeş demek. Hayatınızın her aşamasında şöyle bir düşünürseniz, başınız dara düşecekse bir anda sihirli bir elin sizi tutmasıdır öğretmenlik."

Aydoğdu, 30 okulda gerçekleştirilecek "Lavanta Bahçeleri" projesini de öğretmenlerle lavanta dikerek başlattı.