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        Haberler Ekonomi Sigorta Konut Konut sigortası kapsamı genişledi - Sigorta Haberleri

        Konut sigortası kapsamı genişledi

        Türk Nippon Sigorta Konut Sigortası ürününe yeni asistans hizmetleri ekleyerek ürün kapsamını genişletiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 10:47 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:47
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        Konut sigortasına ek fayda
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        Türk Nippon Sigorta Konut Sigortası ürününe yeni asistans hizmetleri ekledi. Şirket olarak önceliklerinin müşteri ihtiyaçlarına yönelik geniş ve kapsamlı ürünler ile sigortalılarının hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu “Saha araştırmaları, bölge ve acentelerimizden gelen geri bildirimler stratejimizi çizmede önemli bir rol oynuyor. Müşterilerimizin, ihtiyacı olduğu ürünlerin yanında sunulan asistans hizmetlerine de önem verdiklerini gözlemledik. Bizde buradan yola çıkarak konut sigortası ürünümüz içindeki asistans hizmetlerini çeşitlendirerek ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Ürünümüzde standart olarak verdiğimiz izolasyon eksikliği, dolu, kasa hırsızlık, kapkaç, gıda bozulması, kazaen kırılma, duşa kabin ve balkon camları kırılması, tente brandalara gelecek zararlar, bisiklet ve deniz araçları için hırsızlık, akvaryum su sızması, konut adaptasyon teminatı, emniyeti suistimal, boru kırılması gibi teminatların yanı sıra online psikolog ve diyetisyen gibi özel asistans hizmetlerini de ekleyerek ürünümüzün kapsamını genişlettik” dedi.

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        2023 yılında yaşadığımız üzücü deprem felaketinin etkisi ile konut sigortasına olan ilginin de arttığını de ifade eden Pamukçu, özellikle ülkemizde yaşanan deprem felaketi konut sigortasındaki önemi bir defa daha bize hatırlattı. Konut sigortasındaki penetrasyon artışının daha da yukarılara çekilmesi sektör için önem verilmesi gereken konuların başında geliyor. Konut Sigortamızda yapmış olduğumuz değişiklikler ve eklediğimiz yeni asistans hizmetleri ile bu amaca hizmet etmek için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

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        #Türk Nippon
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