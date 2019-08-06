Konut kredisi faiz oranları ne kadar? sorusu geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası'nın hamlesinin ardından araştırılıyor. Ziraat Bankası konut kredisinde 180 ay vade ve 1'in altında faiz uygulayacağını duyurdu. Ardından Vakıfbank da konut kredilerinde 180 ay vade ile 0,99 faiz oranı uygulayacağını açıkladı. İşte 2019 Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Buna göre, 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 1 milyon ve üzeri krediler için ise faiz oranı aylık 1.39 olarak açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hafta başında ekonomi gazetecileriyle yaptığı toplantıda konut kredilerinde 10 yıl üzeri vadelerin konuşulacağını vurgulamıştı.

Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı 500.000'e kadar 180 ay Aylık 0,99 500.001 – 1.000.000 180 ay Aylık 1,19 1 milyon üzeri 180 ay Aylık 1,39

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank, konut kredisi faizini 180 ay vadeye kadar yüzde 0.99'a çekti. İhtiyaç kredisi faizleri de yüzde 1.49'a indirildi.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halk Bank hesaplı evim konut kredisinde 120 ay vadeyle 100 bin liralık konut kredisi çekmek isteyenler için faiz oranı yüzde 1,53. Yani 120 ay geri ödemeli 100 bin liralık konut kredisinin aylık taksiti bin 825 lira. Toplam geri ödeme ise 219 bin lirayı buluyor.

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Akbank, konut kredisi faizini 1.49'a çekti. İhtiyaç kredisi faizleri de yüzde 1.87'a indirildi. Taşıt kredisi faizleri ise 1.75 oldu.