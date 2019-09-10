Konut kredisi faiz oranları 2019

2019 Konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Konut sahibi olmak isteyenler bankaların hazırlamış olduğu faiz oranları ile ev sahibi olabilecekler. İşte tüm bankaların faiz oranları

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

VakıfBank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde ise faizleri yüzde 0.99 olarak belirledi. Bankanın müşterilerine sunduğu Sarıpanjur konut kredisinde 10 yıla kadar olan vadeler de 15 yıla uzatıldı. Böylelikle vatandaşlar kredi ödemelerini 180 aya yayarak daha düşük miktarlarda bankalara geri ödeme yapabilecek.

Bir süredir durgunluğun yaşandığı gayrimenkul sektöründe faizlerin düşmesiyle, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 66,7 artış gösterdi.

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75 seviyesine çekmişti. Borçlanma maliyeti düşen bankalar da bunu kredilere yansıtmaya başlayarak faizleri indirmeye başladı.

2018 yılının 2. yarısında yüzde 2.5 üzerine çıkan ihtiyaç kredilerindeki ortalama piyasa faizi yüzde 2'nin altına geriledi. Yüzde 2 üzerindeki konut kredisi faiz oranları da 1.5 seviyesine yaklaştı.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde ise faizleri yüzde 0.99 olarak belirledi. 10 yıla kadar olan vadeler de 15 yıla uzatıldı. Böylelikle vatandaşlar kredi ödemelerini 180 aya yayarak daha düşük miktarlarda bankalara geri ödeme yapabilecek.

Bir süredir durgunluğun yaşandığı gayrimenkul sektöründe faizlerin düşmesiyle, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 66,7 artış gösterdi.

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75 seviyesine çekmişti. Borçlanma maliyeti düşen bankalar da bunu kredilere yansıtmaya başlayarak faizleri indirmeye başladı.

2018 yılının 2. yarısında yüzde 2.5 üzerine çıkan ihtiyaç kredilerindeki ortalama piyasa faizi yüzde 2'nin altına geriledi. Yüzde 2 üzerindeki konut kredisi faiz oranları da 1.5 seviyesine yaklaştı.

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Halkbank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde ise faizleri yüzde 0.99 olarak belirledi. 500 bin TL - 1 milyon TL arasındaki faiz oranı 1.19 ve 1 milyon TL üzeri faiz oranı da 1.39 olarak açıklandı. 10 yıla kadar olan vadeler de 15 yıla uzatıldı. Böylelikle vatandaşlar kredi ödemelerini 180 aya yayarak daha düşük miktarlarda bankalara geri ödeme yapabilecek.

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANALRI

Kredi faizleri, para politikalarındaki değişiklikle düşmeye başladı. Yüksek faizler nedeniyle azalan kredi talebi, kamu bankalarının öncülüğünde indirilen faiz oranlarıyla tekrar canlanma eğiliminde. Vatandaşlar, konut ve tüketici kredileri başta olmak üzere ihtiyaçlarını gidermek için bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı.

3 ay ötelemeli ihtiyaç kredisi seçeneği de olan Yapı Kredi, kredi faizlerini yüzde 2.1 seviyesinde tutuyor. Yıllık maliyet ise yüzde 40'ın üzerinde.

Buna göre 10 bin liralık 24 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi 563.34 TL, 36 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi 424.25 TL oldu.

Yapı Kredi, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde ise faizleri yüzde 1.59 olarak belirledi ve azami vade 10 yıl yani 120 ay ile sınırlı.