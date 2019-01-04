1980 sonrasında kasım ayında ilk fiyat gerilemesi 2018 yaşandı. Dün açıklanan aralık ayı enflasyonu da yüzde 0.40 negatif çıktı. Böylece kasım ve aralıkta peş peşe enflasyonun gerilemesi 1980 sonrasında ilk kez gerçekleşiyor. Bununla yıllık enflasyon ekimde yüzde 25.24’ten yılı yüzde 20.30’a inerek bitirdi. Oran düşmüş haliyle bile önceki yılların ortalamasının iki katına yakın.

-Enflasyonu tek haneli rakamlardan yüzde 20’nin üzerine fırlatan ana etken döviz kurlarındaki artıştı. Doların geçen yıl içindeki artışı yüzde 90.4’e kadar çıkmıştı. Düşüren ana etken de yine kurların gerilemesi oldu. Çünkü dolarda zirveye göre gerileme yüzde 27’ye vardı.

-Bunun yanında, petrol fiyatlarının inişi ile hükümetin bazı mallarda vergileri aşağı çekmesi ve enflasyonla top yekun mücadele başlatması da etkili oldu. Böylece enflasyonda en kötü senaryodan uzaklaştık. Mevcut kur seviyelerinin aşağı yukarı sürdürülmesi durumunda enflasyonun yüzde 20’nin altına düşebileceğini tahmin ediyorum.

BU YILKİ İŞİMİZ DAHA KOLAY

-Bunun da üç ana nedeni var. Biri ekonominin yavaşlaması. Diğeri enerji fiyatlarının geçmiş yılın aksine düşmesi. Belki de tarımda üretimin geçen yıldan daha iyi geçmesi ve gıdadan gelen baskının bir ölçüde azalması da saymak gerekir.

-Zaten geçen yılki enflasyonu artıran temel unsurlar da bunlardı. Yüzde 20.3’lük enflasyonun 5.8 puanı veya yüzde 28.6’sı gıdadan geldi. Halbuki gıdanın enflasyon sepeti içindeki ağırlığı yüzde 23. İkinci en yüksek katkı 3.5 veya yüzde 17.2 ile konuttan geldi. Üçüncü büyük katkı da 2.8 veya yüzde 13.8 pay ile ulaştırma kaynaklı. Yurtiçi hava koşullarına bağlı olarak gıdada üretimin bollaşması ve yurtdışı gelişmelerle enerji fiyatlarının düşüklüğü devam edecekse enflasyonda işimiz kolaylaşacak.

TL YATIRIM ARAÇLARI KAYBETTİRDİ

-Yüzde 20.30 olarak açıklanan 2018 yılı enflasyonu aynı zamanda 2002 yılından sonra en yüksek oranı oluşturdu ve son 16 yılın rekorunu kırdı. Enflasyonun yükselmesi finansal yatırım araçlarının getirilerini budadı. En büyük zararı da Türk Lirası bazındaki yatırım araçlarına yatırım yapanlara verdi. TL’ye yatırım yapanlara hem mutlak anlamda zarar vererek hem de döviz kurunda artış yaşanmasıyla bu zarar duble oldu da denilebilir.

-Enflasyon bu kadar yükselmeseydi mevduat ve hazine faizlerinin reel getirileri negatif olmayacak, yatırım fonları ile bireysel emeklilik fonlarının getirileri de pozitife dönebilecekti.

-Borsanın ise hiçbir koşulda reel getiri şansı yoktu. Çünkü nominal kaybı enflasyon oranından bile yüksek çıktı. Bu durumda hisse senetleri yüzde 34.2’lik ortalamayla en çok kaybettiren ana yatırım aracı oldu.

SADECE DÖVİZ VE ALTIN KAZANDIRDI

-Yılın kaybedeni TL yatırım araçları, kazandıranı ise yabancı paralar ve bu paralara paralel hareket eden altındı. Doların yüzde 40’a varan artışı enflasyondan arındırıldığında yüzde 16.4’e indi. Euro yüzde 11.2 reel getiri sağladı. Sepet kurun reel artışı ise yüzde 13.5 düzeyinde gerçekleşti.

-Altın ise hem külçe olarak hem de Cumhuriyet altını olarak yüzde 14 reel değer artışı sağladı. Bunun da temelinde doların artışı yatıyor. Çünkü altının ons fiyatı dünyada artmadı, hatta yüzde 1.5 kadar düştü. Bu nedenle altın fiyatı artışının tamamı doların artışından kaynaklandı.

KONUT DA KAYBETTİRİYOR

-2018’in geçmiş yıllardan önemli bir farkı da konut fiyatlarının reel olarak gerilemesiydi. Ekim itibariyle son bir yıllık Türkiye konut fiyatlarındaki artış yüzde 11.3’e inince enflasyon karşısında yüzde 7.5 kayba uğrattı.

-Kayıpta İstanbul konut fiyatları başı çekiyor. Yüzde 6.1’lik nominal fiyat artışının enflasyon karşısındaki gerçek artışı yüzde 11.8 negatife dönüşüyor.

-Türkiye’de ortalama bazda kira artışları da yüzde 9.61 ile yıllık TÜFE’nin yaklaşık yarısı düzeyinde kaldı.

YENİ YILDA SATIŞLARI NE TETİKLİYOR?

-Dünyada büyüme hızının düşmesinin başlattığı piyasa kötüleşmesi Apple’ın gelirlerini aşağı yönde revize etmesiyle iyice ivme kazandı.

-Yeni yılla pozisyonlarda da değişikliğe gidiliyor. Zayıf araçlar, piyasalar ve paralardan çıkış ve riskten kaçış olurken, sığınılacak yeni limanlar bulunuyor.

-Kaçışın olduğu yerlerden biri de Türkiye. Belki buna iç nedenler de yardım ediyor. Merkez Bankası karının normal zamanını beklemeden olağanüstü genel kurulla Hazine’ye aktarılacağının gündeme gelmesi bu döneme rastlayınca satışları tetikledi.