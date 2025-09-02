Konuşmayı unutturan tümörden "uyanık ameliyat"la kurtulup annesinin kaderini yaşamadı

Horasan ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi 64 yaşındaki Çakal, yaklaşık 2 ay önce baş dönmesi, denge ve konuşma bozukluğu gibi şikayetlerle Erzurum Şehir Hastanesi Nöroloji Polikliniğine başvurdu.

Muayenesinin ardından Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Eray Serhat Aktan'a yönlendirilen Çakalın, tetkiklerinde beyninin sol tarafında konuşma bölgesinin yakın merkezinde 7 santimetrelik tümör ve ödem tespit edildi.

Dr. Aktan ve beyin cerrahı Opr. Dr. Emir Jubran ile anestezi uzmanı Dr. Ahmet Ergün ve Dr. Neslihan Tütüncü, hastanın konuşma bozukluğu nedeniyle uyanık halde ameliyatına karar verdi.

Doktorlar, yaklaşık 4 saat süren ameliyatta hasta ile sohbet edip beynindeki 7 santimlik tümörü çıkardı.

Ameliyat sonrası bir süre serviste takip edilen Çakal, hem konuşma bozukluğu ve diğer şikayetlerinden kurtuldu hem de aynı hastalıktan vefat eden annesinin kaderini yaşamadı.

"ANESTEZİ EKİBİYLE UYANIK AMELİYAT KARARI ALDIK"

Dr. Serhat Aktan, hastanın öncelikle ödem tedavisine başladıklarını söyledi.

Daha sonra anestezi ekibiyle hasta için uygun olan ameliyatın uyanık cerrahi olduğuna karar verdiklerini anlatan Aktan, "Ameliyatta beynin sol tarafını açıp kafatasını kaldırdıktan sonra hastayı uyandırdık, sonra tümörü çıkarmaya başladık. Hasta bizimle konuşurken ameliyatı tamamladık. Şu an hastamızın konuşması ve yürümesi ameliyat öncesine göre daha iyi. Denge bozukluğu azaldı" diye konuştu.

Aktan, taburcu edecekleri hastanın patoloji raporu ve MR görüntüleriyle takiplerinin yapılacağını ifade etti. Şehir hastanesinde ilk kez canlı cerrahi ile gerçekleştirdikleri ameliyatta anestezi doktorlarının hastayla konuştuğunu belirten Aktan, "Hastanın ameliyat sırasında konuşması gerekiyordu. Beyindeki ödem ve tümör çıktı, hasta normale döndü. Annesinde de aynı öykü vardı ama annesinin kaderini yaşamadı" diye konuştu. REKLAM Anestezi uzmanı Dr. Ergün, hastanın beynindeki tümörün konuşma merkezine çok yakın olduğuna işaret ederek, "Ameliyatta hastanın uyanık kalmasını sağladık. Ameliyat sürecinde hastanın çocuklarını, yaşını, bilinç durumunu sorgulayıcı şeyler yaptık, nesneler gösterip tanımlamasını istedik. Ara ara ağrısı soruldu, asıl amacımız tümör çıkarılana kadar uyanık kalmasıydı. Tümör çıktıktan sonra da tekrar hastayla iletişime geçtik, hasta yaklaşık 3 saat uyanık kaldı" ifadelerini kullandı. "ESKİ HALİNE DÖNDÜ" Hastanın oğlu Yavuz Çakal, annesinin sağlık sorununa çok üzüldüklerini ifade etti. Annesinin hiç konuşamadığını söyleyen Çakal, "Oturduğu yerde dalıyor, kimseyle iletişim kuramıyordu. Bir şey soruyoruz, hatırlamıyordu. Dosya gösteriyoruz kalem diyordu, kız kardeşimin ismini farklı isimlerle söylüyordu. Annemin annesi de bu hastalıktan vefat etmişti, bundan dolayı tedirgindik. Eray hocamız, doktorlarımız gerekeni yaptı, ameliyatı ve süreci anlatıp bizi rahatlattı. Önce Allaha, sonra Eray Beye annemizi teslim ettik. Ameliyattan 10 gün sonra annem çok iyi, konuşması, yürümesi, her şeyi çok güzel, eski haline döndü" değerlendirmesinde bulundu.

Çakal, hastane hizmetlerinden çok memnun kaldıklarını belirterek, "Annem annesinin kaderini yaşamadı, doktorlar annemi kurtardı, konuşma bozukluğu düzeldi. Doktorlarımıza, tüm ekibe teşekkür ederim bize annemi geri verdiler. Çok mutluyuz" dedi. Hasta Zemine Çakal ise konuşarak ameliyat edildiğini belirterek, "Sorular sordular cevap verdim. Ameliyattan önce konuşamıyordum, çocuklarımın ismini bile unutuyordum. Şimdi Allaha şükür çok iyiyim, köyün eski milletinin isimleri bile aklıma geliyor. Annemin de beyninde tümör vardı ama İstanbulda ameliyat oldu ve hiç uyanamadı. İyileştiğim için çok mutluyum" diye konuştu.