Konuşmalarıyla bir dönem gündem olmuştu! İşte Filozof Atakan'ın son hali!

İki yıl kadar önce felsefe kitaplarına olan ilgisi ve yorumlarıyla büyük dikkat çeken 10 yaşındaki Atakan'ın son durumu merak uyandırıyor. Tam beş ay gibi kısa bir süre içinde 250 felsefe kitabı okuyarak büyük bir başarı elde eden Atakan Kayalar, son haliyle yine gündem oldu