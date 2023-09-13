Konuşmalarıyla bir dönem gündem olmuştu! İşte Filozof Atakan'ın son hali!
Yaklaşık iki yıl önce felsefe kitaplarına olan ilgisi ve yaptığı derin yorumlarla dikkat çeken 10 yaşındaki Atakan, ülkenin dikkatini çekmeyi başarmıştı. 5 ay gibi kısa bir süre içinde 250 felsefe kitabını okuyan bu küçük filozof, şimdi geldiği noktayla merak konusu oldu. İşte, "Filozof Atakan"ın son hali
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İki yıl kadar önce felsefe kitaplarına olan ilgisi ve yorumlarıyla büyük dikkat çeken 10 yaşındaki Atakan'ın son durumu merak uyandırıyor. Tam beş ay gibi kısa bir süre içinde 250 felsefe kitabı okuyarak büyük bir başarı elde eden Atakan Kayalar, son haliyle yine gündem oldu
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Fenomen haline gelen Atakan için dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir çocuğun üzerinden sosyal medyada bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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Konuşma tarzı, felsefeye olan ilgisi ve yaşı göz önüne alındığında oldukça derin bilgileriyle dikkat çeken Filozof Atakan, sadece takdir edilen bir isim olmakla kalmamış, aynı zamanda pek çok tartışmanın da odağı haline gelmişti.
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Bir süredir gözden kaybolmuş olan ve "Filozof Atakan" olarak anılan Atakan Kayalar'ın son görüntüleri tekrar magazin gündemine konu oldu.
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İşte Filozof Atakan'ın son hali...
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