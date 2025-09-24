Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kontrolsüz sosyal medya kullanımı ve şiddet içerikli oyunlar ergenleri tehdit ediyor | Sağlık Haberleri

        Kontrolsüz sosyal medya kullanımı ve şiddet içerikli oyunlar ergenleri tehdit ediyor

        Uzmanlar, kontrolsüz sosyal medya kullanımı ve şiddet içerikli dijital oyunların yaygınlaşmasının büyüme evresinin en önemli adımlarından biri olan ergenlik sürecinde çocuklar için tehdit oluşturduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 10:16 Güncelleme: 24.09.2025 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medya ve oyunlardaki tehlikeye dikkat!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilim insanları, teknolojinin kötü amaçlarla kullanılması ile kişinin saldırgan davranışlar sergilemesi arasında doğrudan bir ilişki kuruyor.

        Bu yöndeki bilimsel çalışmalar, özellikle ergenlerdeki şiddet eğilimlerinin yalnızca bireysel davranışlardan kaynaklanmadığını, çevresel ve dijital faktörlerin bir araya gelmesiyle de ortaya çıkabileceğini ortaya koyuyor.

        Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, son yıllarda teknolojinin yanlış kullanılmasından kaynaklanan şiddet davranışlarında artış gözlemlediklerini söyledi.

        Ergenlerde saldırganlığın genetik veya çevresel etkenlerin birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıktığını vurgulayan Ercan, şunları kaydetti: "Genetik yapı sabit kaldığına göre son yıllarda saldırganlık olaylarının göze batacak düzeyde fazlalaşması çevresel etkenlerin arttığının göstergesi. Bu durumun en önemli özelliklerinden birisi medyanın, dijital yapıların, saldırganlık içeren oyunların sayısının çok artmış olması. Yoğun şekilde sosyal medyaya, dijitale maruz kalınması kişide saldırganlık, sosyal iletişimden kaçınma gibi durumlara neden olabiliyor."

        REKLAM

        "MUTLAKA ELEKTRONİK KISITLAMAYA GİDİLMELİ"

        Dijital bağımlılıkla ve bunun sonucunda oluşan ruhsal hastalıklarla mücadele için uyulması gerekenleri sıralayan Ercan, çocukta psikiyatrik bozuklukla ilgili şüphe duyulduğunda bunun geçiştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

        Bazı ailelerin çocuklarındaki bu ruhsal durumu ergenliğe bağladığını dile getiren Ercan, "Çocuklarda mutlaka elektronik kısıtlamasına gidilmesi lazım. Çocuklara sınırlama getirirken anne ve babanın da kendilerine mutlaka sınırlama getirmesi gerekiyor. Bize gelen pek çok çocuk 'Annemin, babamın ekrana bakan yüzünü görmekten bıktım.' diyor. Saldırganlık içeren dizilerden, filmlerden ve oyunlardan uzak kalınmalı. Düzenli bir spor aktivitesine gidilmeli. Aile içerisinde de medya kullanımının kısıtlanması şart" diye konuştu.

        "OYUNDAKİ DAVRANIŞI GERÇEK HAYATTA SERGİLEYEBİLİYORLAR"

        Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Tuna Ocakoğlu da çocukların çok küçük yaşlardan itibaren sosyal medyada kavga, savaş gibi ham şiddet görüntülerine maruz kaldığını ve bunun onların öfke kontrolünü zorlaştırdığını anlattı.

        REKLAM

        Şiddet görüntülerine maruz kalan çocuk ve ergenlerde "duyarsızlaşma"nın ve gerçeklik algısının yitirilmesinin ortaya çıktığını belirten Ocakoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Şiddet içerikli dijital savaş oyunları, 'role playing' denilen bir karaktere bürünen oyunlar, oyun senaryosunun içinde işlenen suçlar çocukları şiddete karşı duyarsızlaştırıyor. Şiddet davranışına duyarsızlaşmayla gerçek hayatta şiddet, öfke daha hızlı ortaya çıkıyor. Çok daha gerçekçi görüntülerle oyun oynamak da onların gerçeklik algısını zorluyor. Oyundaki davranışı gerçek hayatta sergileyebiliyorlar."

        Ailelerin davranış bozukluğuyla karşılaşmadan önce koruyucu önlemler alması gerektiğine dikkati çeken Ocakoğlu, ebeveynlerin, çocuklarının hangi dijital platformlarda zaman geçirdiğini mutlaka takip etmesi gerektiğini söyledi.

        Erken tanı ve tedavi için ailelerin çocuklarındaki özellikle uzun saatler bilgisayar kullanımı, içe kapanma, huzursuzluk, kaygı, uykusuzluk ve iştah değişikliği gibi genel psikopatoloji belirtilerini takip etmesi gerektiğini ifade eden Ocakoğlu, böylece ruhsal problemler büyümeden müdahale edilerek çocuğun sağlığına kavuşabileceğini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        ABD basını Trump'ın açıklamalarını nasıl gördü?
        ABD basını Trump'ın açıklamalarını nasıl gördü?
        "Agresif bir gevşeme enflasyon sorununu çözemeyebilir"
        "Agresif bir gevşeme enflasyon sorununu çözemeyebilir"
        Liderler Gazze için toplandı
        Liderler Gazze için toplandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şili liderinden "Netanyahu yargılansın" talebi
        Şili liderinden "Netanyahu yargılansın" talebi
        Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak?
        Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak?
        İş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti
        İş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Şiddet uygulayıp video paylaştı, gözaltına alındı
        Şiddet uygulayıp video paylaştı, gözaltına alındı
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        Şikayet etmişti, 9 kurşunla öldürüldü
        Şikayet etmişti, 9 kurşunla öldürüldü
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Habertürk Anasayfa