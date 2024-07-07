Kontrolden çıktı, metro girişine düştü!
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, Kızılay'daki metro istasyonu girişine düştü. Korku dolu anlarda facia kıl payı atlatıldı
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, Kızılay'daki metro istasyonunun girişine düştü.
AA'da yer alan habere göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, sabah saatlerinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki metro istasyonunun Sakarya Caddesi girişindeki merdivenlere girdi.
Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, düştüğü metro istasyonunun merdivenlerinde kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.