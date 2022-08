Avrupa’nın en büyük nükleer santralinde alarm

Görsel: Associated Press

"DURUM SON DERECE CİDDİ"

Görsel: Associated Press

Grossi, Salı günü The Associated Press'e verdiği röportajda, Rus birliklerinin Mart ayı başlarında ele geçirdiği Zaporijya tesisindeki durumun her geçen gün daha da tehlikeli hale geldiğini söylemişti.

Grossi "Santralde nükleer güvenliğin her ilkesi ihlal edildi. Durum son derece ciddi ve tehlikeli" dedi. Grossi, tesisin güvenliğinin ihlal edildiğini belirterek, tesisin Rus kontrolünde ve 'aktif savaşın sürdüğü bir yerde' olduğunu da sözlerine eklemişti.